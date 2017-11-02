 نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المكلف بالمنطقة الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المكلف بالمنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المكلف بالمنطقة الشرقية
المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة، قائد قوة أمن المنشآت المكلف بالمنطقة العميد الركن بندر بن براك الحربي، وقائد قوة أمن المنشآت سابقاً اللواء سعد الغامدي.
مثنياً سموه على ما قدمه اللواء الغامدي إبان فترة عمله قائداً لقوة أمن المنشآت، مؤكداً على أهمية دور قوة أمن المنشآت في حماية المنشآت الحيوية، داعياً لمتابعة تقيد الجهات الواقعة تحت مسؤولية القوة باشتراطات الأمن والسلامة، متمنياً سموه لمنسوبي القطاع مزيداً من التميز
من جهته قدم العميد بندر الحربي شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعم سموهما واهتمامهما بتطوير أعمال قطاع قوة أمن المنشآت، وتوجيهات سمو نائب أمير المنطقة الشرقية وكلمات سموه المحفزة لمنسوبي القوة لتقديم المزيد.

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