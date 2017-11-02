سوق الأسهم يختتم تداولاته الأسبوعية مرتفعًا عند مستوى 6956.51 نقطة

اختتم مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية تداولاته الأسبوعية وأغلق مرتفعاً 8.02 نقطة ليقفل عند مستوى 6956.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 182 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 85 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت تبوك، والبحر الأحمر، وتهامة، وأسمنت الشمالية، وأسمنت الجوف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات دار الأركان، والعالمية، وتكوين، والأهلية، والاتحاد التجاري، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.02% و 3.20%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، أسمنت الجوف، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 121.41 نقطة ليقفل عند مستوى 3121.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 31 ألف سهم تقاسمتها 137 صفقة.