 سوق الأسهم يختتم تداولاته الأسبوعية مرتفعًا عند مستوى 6956.51 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القادسية يفك ارتباطه بالبياوي.. ويتفق مع البرازيلي بوناميغو مقتل قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف في ميدي وزير دفاع بريطاني جديد بعد فضيحة التحرش واشنطن: النظام السوري وحشي وحماية روسيا له أكثر فظاعة أحدث هواتف آيفون بنسخة فريدة تعمل بالطاقة الشمسية! الإصابة تبعد العابد والحافظ من معسكر الأخضر الإعدادي بلشبونة تعليم جازان يحقق المركز الثالث في مسابقة على الأخضر مشينا بنسختها الخامسة سوق الأسهم يختتم تداولاته الأسبوعية مرتفعًا عند مستوى 6956.51 نقطة أمير حائل يتوج تعليم حائل بجائزة آبار حائل لفوزها بالتميز الإداري على مستوى المملكة أمير الجوف تسلم تقرير أعمال مدينة حجاج أبو عجرم وتقرير مسابقة أفلام أبو عجرم الأمير أحمد بن فهد يشدد على أهمية تطوير الخدمات وتسهيل بدء الأعمال ارتفاع معدل مشتريات شركة الكهرباء من منتجات مصنعة محليا الى 70%

سوق الأسهم يختتم تداولاته الأسبوعية مرتفعًا عند مستوى 6956.51 نقطة

سوق الأسهم يختتم تداولاته الأسبوعية مرتفعًا عند مستوى 6956.51 نقطة
المناطق - الرياض

اختتم مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية تداولاته الأسبوعية وأغلق مرتفعاً 8.02 نقطة ليقفل عند مستوى 6956.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 182 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 85 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أسمنت تبوك، والبحر الأحمر، وتهامة، وأسمنت الشمالية، وأسمنت الجوف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات دار الأركان، والعالمية، وتكوين، والأهلية، والاتحاد التجاري، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.02% و 3.20%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، أسمنت الجوف، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 121.41 نقطة ليقفل عند مستوى 3121.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 800 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 31 ألف سهم تقاسمتها 137 صفقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>