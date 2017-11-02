تعليم جازان يحقق المركز الثالث في مسابقة على الأخضر مشينا بنسختها الخامسة

حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان المركز الثالث في مسابقة “على الأخضر مشينا” بنسختها الخامسة عن عمل الطالب إياس يحيى هادي عريشي من مدرسة الجرادية الابتدائية بمكتب التعليم صامطة وذلك في مسار الرسم عن عمله (لوحة ملونة عن التلوث البيئي).

وتشرف على المسابقة الإدارة العامة للنشاط العلمي بوزارة التعليم بالشراكة مع مركز التميز البحثي في الدراسات البيئية بجامعة الملك عبد العزيز وتهدف المسابقة إلى تعزيز القيم والمهارات الأساسية للطلاب في مجال البيئة ومن هذه القيم المحافظة على سلامة البيئة واستدامة مواردها من خلال ممارسة برامج النشاط الطلابي في مجال البيئة بحيث يرتبط الطالب فكريا ووجدانيا بسلوكه باكتشاف العوامل التي تؤثر سلبا على البيئة وتقديم المقترحات للحفاظ عليها واستدامتها من خلال عمل يقوم به الطالب في عدة مجالات منها الرسوم المعبرة أو الصور الفوتوغرافية أو مقاطع فيديو التي تحفز المجتمع نحو الاهتمام بسلامة البيئة.

وكرم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي بحضور مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ إبراهيم الحملي صباح اليوم الخميس كلا من الطالب اياس يحيى هادي عريشي وقائد مدرسة الجرادية الابتدائية ورائد النشاط الطلابي بالمدرسة والمعلم المتابع للبرنامج بالمدرسة ورئيس قسم النشاط العلمي على الجهود التي بذلت ضمن فريق العمل لتحقيق هذا المنجز الوطني المتقدم.

الجدير بالذكر إلى أن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي تلقى خطاب تهنئة وشكر من وزارة التعليم وشكر لإدارة النشاط الطلابي-القسم العلمي على مشاركتها المتميزة وفوزها بالمركز الثالث.