 الإصابة تبعد العابد والحافظ من معسكر الأخضر الإعدادي بلشبونة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الإصابة تبعد العابد والحافظ من معسكر الأخضر الإعدادي بلشبونة

الإصابة تبعد العابد والحافظ من معسكر الأخضر الإعدادي بلشبونة
المناطق - الرياض

استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إدغاردو باوزا اللاعبين عبدالله الحافظ ونواف العابد من المعسكر الإعدادي الذي سيقام في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 2 وحتى 14 نوفمبر المقبل ، بعد إجراء الفحوصات الطبية التي أوضحت إصابة عبدالله الحافظ وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي، ونواف العابد لعودة الإصابة له مجدداً.
وقرر الجهاز الفني استدعاء اللاعب محمد خبراني للمعسكر .

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