استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إدغاردو باوزا اللاعبين عبدالله الحافظ ونواف العابد من المعسكر الإعدادي الذي سيقام في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 2 وحتى 14 نوفمبر المقبل ، بعد إجراء الفحوصات الطبية التي أوضحت إصابة عبدالله الحافظ وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي، ونواف العابد لعودة الإصابة له مجدداً.
وقرر الجهاز الفني استدعاء اللاعب محمد خبراني للمعسكر .
الإصابة تبعد العابد والحافظ من معسكر الأخضر الإعدادي بلشبونة
استبعد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إدغاردو باوزا اللاعبين عبدالله الحافظ ونواف العابد من المعسكر الإعدادي الذي سيقام في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 2 وحتى 14 نوفمبر المقبل ، بعد إجراء الفحوصات الطبية التي أوضحت إصابة عبدالله الحافظ وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي، ونواف العابد لعودة الإصابة له مجدداً.
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