 أحدث هواتف آيفون بنسخة فريدة تعمل بالطاقة الشمسية! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أحدث هواتف آيفون بنسخة فريدة تعمل بالطاقة الشمسية!

أحدث هواتف آيفون بنسخة فريدة تعمل بالطاقة الشمسية!
المناطق - الرياض

استعرضت “Caviar” الروسية المتخصصة بتطوير الإكسسوارات الفاخرة للهواتف نسخة معدلة من “آيفون- X” قادرة على العمل بالطاقة الشمسية.

هذه النسخة التي طورت تحت اسم “Caviar iPhone X Tesla” زودت بهيكل من التيتانيوم والذهب الذي يوفر أكبر قدر من الحماية لمكونات الهاتف الرئيسية.

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وأهم ما في هذا الجهاز هو الغطاء الخارجي للهاتف الذي جاء بلوح صغير للطاقة الشمسية قادر على شحن الجهاز بشكل يغنيه تقريبا عن مصادر الطاقة الكهربائية التقليدية.

وفي الحديث عن هذا الاختراع قال الخبراء في Caviar: “ألهمنا إيلون موسك لتطوير هذه النسخة، فهو العبقري العظيم والمبدع في مجالات الطاقة النظيفة. نطمح لأن يصبح هذا الهاتف في متناول كل مالكي سيارات تسلا والمنازل الذكية التي تعمل شركات موسك على تطويرها”.

mail.ru

ومن المنتظر أن يطرح الهاتف الجديد في وقت لاحق من العام الجاري بسعر يصل إلى 259 ألف روبل (نحو 4500 دولار).

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