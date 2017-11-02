 مقتل قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف في ميدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مقتل قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف في ميدي

مقتل قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف في ميدي
أرشيفية
المناطق - اليمن

كشفت مصادر ميدانية ومحلية يمنية متطابقة، عن سقوط قيادات بارزة في  ميليشيات الحوثي، بغارات للتحالف العربي بقيادة السعودية استهدفتهم خلال الساعات الأخيرة، في جبهتي #حرض وميدي بمحافظة حجة شمال غرب  اليمن، والحدودية مع المملكة.

وبحسب المصادر، فإن غارة لمقاتلات التحالف استهدفت تجمعا لمليشيات الحوثي في جبهة ميدي شمال غرب حجة، فجر الخميس، نجم عنها مصرع القيادي البارز في ميليشيات الحوثي المدعو عبدالسلام المداني والمعين وكيلا لوزارة الصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، والقيادي زين العابدين علي مرشد الجلي المكنى (باقر الجلي).

القيادي الحوثي عبدالسلام المداني

وأكدت المصادر، أن القياديان المداني والجلي، لقيا مصرعهما مع عشرات من مرافقيهما في ميدي، وفيما اعترفت قيادات حوثية بمصرع الأخير إلا أنها لازالت تتكتم حول مقتل المداني.

في نفس السياق، لقي مسؤول الكتائب الأمنية لميليشيات الحوثي في عدد من مديريات محافظة حجة، المدعو علي عمري، مصرعه بغارة لمقاتلات التحالف استهدفت آلية عسكرية كان يقودها في جبهة حرض إلى جانب ثلاثة من مرافقيه هم: أمين دهمان وخليل عظم، ومحمد جغفي.

القيادي الحوثي زين العابدين علي (باقر الجلي)

وأفادت مصادر محلية، أن عمري، متورط في تجنيد عشرات الأطفال في محافظة حجة، عن طريق الخديعة، حيث يوهمهم أنه سيتم وضعهم في نقاط أمنية بعيدة عن أماكن المواجهات، لكنه يزج بهم في المعارك بجبهة حرض ليعود بعضهم بقايا جثث، فيما آخرون مازال مصيرهم مجهولا.

وتساقط خلال اليومين الماضيين، عدد من القيادات الميدانية البارزة في مليشيات الحوثي في عدة جبهات، أبرزها تعز جنوب غرب، ونهم شرق صنعاء مع التقدم الميداني المستمر للجيش الوطني بإسناد من التحالف العربي.

وتعد جبهتا ميدي وحرض في حجة من أكثر الجبهات التي استنزفت عددا كبيرا من قيادات التمرد الحوثية، مؤخرا، نتيجة استماتة الميليشيات في الدفاع عن هذه المنطقة التي تتخذها ضمن المنافذ البحرية لتهريب الأسلحة والدعم الإيراني إليها، إضافة إلى كونها الشريان الرابط مع معقلهم الرئيس في محافظة #صعدة أقصى شمال اليمن.

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