القادسية يفك ارتباطه بالبياوي.. ويتفق مع البرازيلي بوناميغو

توصل نادي القادسية السعودي إلى اتفاق نهائي مع المدرب البرازيلي باولو بوناميغو لتدريب الفريق الأول خلفا للتونسي ناصيف البياوي، الذي أنهى عقده بالتراضي مع النادي الشرقي الخميس بعد اجتماعه مع رئيس النادي معدي الهاجري.

وجاء اختيار البرازيلي بوناميغو لخبرته بالكرة الخليجية حيث سبق له تدريب الجزيرة والشباب والشارقة في الدوري الإماراتي، وحقق عددا من الألقاب منها لقب كأس اتصالات مع الشباب الإماراتي عام 2010.

كما حقق مع الشباب الإماراتي لقب بطولة الأندية الخليجية عام 2011، في حين حقق مع نادي الشارقة عام 2015 وصيف بطولة الكأس .

من جانبه، قدم معدي الهاجري شكره للمدرب ناصيف البياوي على كل شيء قدمه للفريق، مؤكدا أنه تم إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين وذلك من أجل مصلحة النادي.

وأضاف: “تم الاتفاق مع البرازيلي باولو بوناميغو الذي يملك سيرة تدريبية جيدة ونأمل أن يتوفق معنا وأن نحقق معه طموحنا”.

وأضاف الهاجري: “بإذن الله سوف يتم التوقيع مع المدرب الجديد خلال الـ 48 ساعه القادمة”.