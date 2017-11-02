أمير تبوك: دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية يسهم في تعزيز أواصر التكامل الاجتماعي بين أفراد المجتمع

وثمن سمو أمير المنطقة هذا التبرع السخي وقال في تصريح صحفي أن تبرع سمو ولي العهد غير مستغرب على ولاة الأمر ,الذين اعتدنا حرصهم على توفير احتياجات المواطنين والمستفيدين من الجمعيات الخيرية على حد سواء , بما يحقق الحياة الكريمة لهم .

مشيدا سموه بما يحظى به المواطن والمواطنة من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آ ل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله-.

وأكد سمو أمير المنطقة أن هذا التبرع سيكون لها بالغ الأثر في سد احتياجات الاسر المستفيدة من هذه الجمعيات إلى جانب تعزيز أواصل التكامل الاجتماعي بين أفراد المجتمع داعيا الله سبحانه وتعالى ان يديم على بلادنا نعمة الأمن والامان في ظل ولاة الامر حفظهما الله .