 أمير تبوك: دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية يسهم في تعزيز أواصر التكامل الاجتماعي بين أفراد المجتمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير تبوك: دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية يسهم في تعزيز أواصر التكامل الاجتماعي بين أفراد المجتمع

أمير تبوك: دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية يسهم في تعزيز أواصر التكامل الاجتماعي بين أفراد المجتمع
المناطق - تبوك
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة ، شكرهم وتقديرهم ، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة تبرع سموه للجمعيات الخيرية في منطقة تبوك ضمن برنامج سموه الخيري لدعم الجمعيات الخيرية بالمملكة  .
وثمن سمو أمير المنطقة هذا التبرع السخي وقال في تصريح صحفي أن تبرع سمو ولي العهد غير مستغرب على ولاة الأمر ,الذين اعتدنا حرصهم على توفير احتياجات المواطنين والمستفيدين من الجمعيات الخيرية على حد سواء , بما يحقق الحياة الكريمة لهم .
مشيدا سموه بما يحظى به المواطن والمواطنة من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آ ل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله-.
وأكد  سمو أمير المنطقة أن هذا التبرع سيكون لها بالغ الأثر في سد احتياجات الاسر المستفيدة من هذه الجمعيات إلى جانب تعزيز أواصل التكامل الاجتماعي بين أفراد المجتمع داعيا الله سبحانه وتعالى ان يديم على بلادنا نعمة الأمن والامان في ظل ولاة الامر حفظهما الله  .

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