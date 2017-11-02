أمير القصيم يستقبل الرقيبه والفريحي بعد تعيينهما بمنصبيهما الجديدين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبة بديوان الأمارة اليوم , المهندس إبراهيم بن صالح الرقيبة بعد صدور الأمر بتعيينة رئيساً تشغيلياً للمنطقة الشمالية والشمال الغربي بشركة المياة الوطنية , يرافقة المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي بعد تكليفه مديراً عاماً لخدمات المياه بالمنطقة . ورحب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالمهندس إبراهيم الرقيبة والمهندس عبدالمحسن الفريحي , مهنأ ومباركاً لهم ومتطلعاً بأن يكون ذلك عوناً لهم على مواصلة العمل لخدمة المواطنين في قطاع المياه سائلاً المولى عز وجل أن يعينهم وأن يوفقهم لما فيه كل خير . من جهته قدم الرئيس التشغيلي للمنطقة الشمالية والشمال الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس إبراهيم الرقيبة ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المكلف المهندس عبدالمحسن الفريحي , شكرهما لسمو أمير منطقة القصيم على الجهود التي يقدمها وبشكل مستمر لقطاع المياه ولخدمة المواطنين دائماً , سائلين الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن , مؤكدين بأن خدمة الوطن والمواطن هي هدف أساسي في العمل وأنهم سيعملون في ظل التوجيهات الكريمة التي من شأنها تطوير الأداء في القطاع , مقدمين شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , على ما يجدونه من دعم ومتابعة مستمرة في تطوير وسير قطاع المياه وتأكيدهم الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .