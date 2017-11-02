 أمير القصيم يستقبل الرقيبه والفريحي بعد تعيينهما بمنصبيهما الجديدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل الرقيبه والفريحي بعد تعيينهما بمنصبيهما الجديدين الدوريات الأمنية بمحافظة الخرج تقبض على شخص يحمل مبلغ مالي “مزور” غارة أمريكية تقتل قيادياً في تنظيم القاعدة جنوب اليمن تدهور كارثي للعملة اليمنية.. والدولار بـ420 ريالاً وزير التعليم يدعو إلى تبني إصدار ميثاق لتعزيز الشخصية العالمية، والعمل على وقاية الفرد من أخطار الفكر المتطرف وزير الطاقة: آسيا تشهد تحولات كبيرة في مجال الطاقة هيئة حقوق أم تحقيق “فيتش” تثبت تصنيف المملكة عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة بالصور.. الأخضر يطير إلى البرتغال استعداداً لكأس العالم أوبر تحظر صحفية من تطبيقها بسبب تغريدة ضد المسلمين أمير تبوك: دعم سمو ولي العهد للجمعيات الخيرية يسهم في تعزيز أواصر التكامل الاجتماعي بين أفراد المجتمع قياس وكلية الملك فهد الأمنية يوقعان اتفاقية تطوير اختبارات القبول للكلية

أمير القصيم يستقبل الرقيبه والفريحي بعد تعيينهما بمنصبيهما الجديدين

أمير القصيم يستقبل الرقيبه والفريحي بعد تعيينهما بمنصبيهما الجديدين
المناطق - بريدة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبة بديوان الأمارة اليوم , المهندس إبراهيم بن صالح الرقيبة بعد صدور الأمر بتعيينة رئيساً تشغيلياً للمنطقة الشمالية والشمال الغربي بشركة المياة الوطنية , يرافقة المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي بعد تكليفه مديراً عاماً لخدمات المياه بالمنطقة .

ورحب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالمهندس إبراهيم الرقيبة والمهندس عبدالمحسن الفريحي , مهنأ ومباركاً لهم ومتطلعاً بأن يكون ذلك عوناً لهم على مواصلة العمل لخدمة المواطنين في قطاع المياه سائلاً المولى عز وجل أن يعينهم وأن يوفقهم لما فيه كل خير .

من جهته قدم الرئيس التشغيلي للمنطقة الشمالية والشمال الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس إبراهيم الرقيبة ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المكلف المهندس عبدالمحسن الفريحي , شكرهما لسمو أمير منطقة القصيم على الجهود التي يقدمها وبشكل مستمر لقطاع المياه ولخدمة المواطنين دائماً , سائلين الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن , مؤكدين بأن خدمة الوطن والمواطن هي هدف أساسي في العمل وأنهم سيعملون في ظل التوجيهات الكريمة التي من شأنها تطوير الأداء في القطاع , مقدمين شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , على ما يجدونه من دعم ومتابعة مستمرة في تطوير وسير قطاع المياه وتأكيدهم الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>