 نزيلات رعاية الرياض ينفذن “17” برنامج تدريبي وتطوعي خلال محرم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نزيلات رعاية الرياض ينفذن “17” برنامج تدريبي وتطوعي خلال محرم

نزيلات رعاية الرياض ينفذن “17” برنامج تدريبي وتطوعي خلال محرم
المناطق - الرياض

نفذت مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال شهر محرم الماضي وبما يعادل 3 مرات شهرياً 17 برنامجاً  تدريبياً  وتطوعياً  لـ  30  فتاة  من  نزيلاتها  المشمولات  بالرعاية  وذلك بالتعاون  مع  العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة وبعض الجهات التطوعية الأخرى .

تنوعت تلك البرامج مابين الدورات الدينية مثل “كيف عاملهم الرسول الكريم ” و”دروس في العقيدة” و”الثبات على الهداية  ”  والدورات التثقيفية والمحاضرات  مثل

”  نادي  القراءة” و” مواعظ  واداب” و “فن الاتزان” و برامج  التطوع  مثل  اعداد  السلال  الغذائية  التي  بلغت  800  سلة  وتوزيعها  على محتاجيها  وكذلك  الورش  التقنية  والفنية  مثل  ورش   “طباعة  المنسوجات  بالعقد  والربط وفنون  تنسيق المائدة بالخامات وصناعة الدمى باستخدام مكانس القش وفن لوح المهام “.

تجدر الإشارة الى  ان  مؤسسة  رعاية  الفتيات  بالرياض  تعمل  طوال  العام  على  تنفيذ  مثل  هذه  البرامج  المكثفة  وتوفير  فرص  التطوع  لنزيلاتها  لشغل اوقات  فراغهن  وتأهيلهن  للحياة  المستقبلية  وفق  رؤية  دينية  وتربوية متخصصة  مشاركة نخبة من المشرفات والمدربات السعوديات في مختلف المجالات.

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