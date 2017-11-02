“حقوق الإنسان” تعفي مدير فرعها بعسير على خلفية تصريحاته بخصوص قضية الطفل المعنّف

عبرت هيئة حقوق الإنسان عن استيائها من التصريحات التي صدرت على لسان مدير فرعها بمنطقة عسير المكلف؛ بخصوص قضية الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو يشتكي فيه من العنف.

وأكدت أن ما أدلى به يخالف سياسة الهيئة في معالجتها للقضايا التي تردها أو ترصدها ، ويخالف نهجها الإعلامي في التعاطي مع تلك القضايا، كما أنه استبق نتائج الإجراءات التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في تقصي حالة الطفل.

وأوضحت الهيئة أنه تم إنهاء تكليف مدير فرعها بمنطقة عسير ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتؤكد الهيئة تقديرها الكبير للتفاعل السريع والإيجابي من صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير وما وجه به حيال القضية، كما تؤكد استمرارها في متابعة حالة الطفل والعمل مع الجهات ذات العلاقة لمعالجتها.