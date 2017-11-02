 إنقاذ مريض ستيني من فشل كلوي ب ” جامعي نجران” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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إنقاذ مريض ستيني من فشل كلوي ب ” جامعي نجران”

إنقاذ مريض ستيني من فشل كلوي ب ” جامعي نجران”
المناطق - نجران
في إنجاز جديد لقسم الجراحة بالمستشفى الجامعي بجامعة نجران تمكن فريق طبي بقسم جراحه الكلى والمسالك البولية من إنقاذ مريض من الفشل الكلوي الناتج عن وجود حصوة في الحالب.
وفي التفاصيل: أوضح رئيس قسم الجراحة بكلية الطب الدكتور سعيد السريعي بدخول مريض للمستشفى الجامعي يعاني من ألم في الكلى، حيث تم عمل الفحوصات اللازمة وتبين وجود فشل في وظيفة إحدى الكليتين.
وأضاف السريعي تم استئصال  لإحدى كليتي المريض والذي يبلغ من العمر  65 عاما مع جزء من الحالب ،وذلك لوجود فشل وظيفي لهذه الكلية بسبب وجود حصوات متعددة تبلغ أكثر من 5 سم وتمت الجراحة في وقت وجيز  لا يتجاوز الساعتين.
وأكد السريعي تمكن الفريق الطبي بفضل الله من معالجة الفشل الكلوي الحاد في الكلية الأخرى الناتج عن وجود حصوه في الحالب الآخر وتم إزالة الحصوة بالمنظار والليزر وبدون جراحه حيث استعادت الكلية  كامل وظيفتها.
وتعد هذه الجراحة استمرارا لمجهود ضخم تم خلال الأشهر الماضية حيث تم اجراء عمليات كبرى في المسالك البولية من استخراج حصوات بالكلى والحالب باستخدام المنظار والليزر بدون جراحة لأكثر من 65 حالة واستئصال للبروستاتا والأورام السطحية للمثانة.

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