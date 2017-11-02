ضمن شراكة جامعة الملك خالد وجمعية الثقافة والفنون.. ثقافة وفنون أبها تستضيف دورة النص المسرحي ..قراءة وتحليل

تنطلق مساء الاثنين القادم ضمن برامج أمسيات مسرحية في جمعية الثقافة والفنون في أبها دورة (النص المسرحي…قراءة وتحليل) والتي يقدمها الكاتب المسرحي يحيى العلكمي وسيتخلل هذه الدورة مهارات قراءة النص المسرحي واستنباط خطاب النص المسرحي والمخطط البياني للنص المسرحي ويأتي هذا البرنامج ضمن نشاط لجنة الفنون المسرحية في ثقافة وفنون أبها بالشراكة مع النشاط المسرحي في جامعة الملك خالد ،ذكر ذلك مدير جمعية الثقافة والفنون في أبها أحمد السروي الذي عد هذا البرنامج بأحد مسارات العمل الثقافي والمسرحي بالجمعية والجامعة والذي يستمر ليومين متتاليين …