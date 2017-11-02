 الأولمبياد الرياضي في مدارس الملك عبد العزيز النموذجية التابعة لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأولمبياد الرياضي في مدارس الملك عبد العزيز النموذجية التابعة لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك

الأولمبياد الرياضي في مدارس الملك عبد العزيز النموذجية التابعة لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك
المناطق- تبوك - تهاني الجهني
انطلقت بمدارس الملك عبد العزيز النموذجية التابعة لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك اليوم , فعاليات برنامج الأولمبياد الرياضي, بحضور المساعدة لشؤون تعليم البنات نجلاء الشامان .
وأوضحت قائدة الروضة بمدارس الملك عبد العزيز النموذجية موضي الأحمدي, أن برنامج الأولمبياد الرياضي هدف إلى غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للتربية والنشاط الرياضي عند الامهات والاطفال وتحسين الأنشطة البدنية والحركية المعززة للصحة , وإدراك البُعد التربوي الصحيح للمُشاركات الرياضية , بالإضافة إلى تعزيز الصحة النفسية بإضفاء الحيوية على الاطفال.
وأشارت الاحمدي , إلى أن مشاركة الطفل في الأنشطة الرياضية تنمّي مهاراته الاجتماعية من خلال تعاطيه مع الأطفال الآخرين , كما يتعلّم الطفل مهارات القيادة ومهارات التواصل مع الغير التي تساعده بشكلٍ كبير في المدرسة وحياته المستقبلية.
وأضافت أن فعاليات البرنامج تضمنت العديد من الالعاب الرياضية التي شارك فيها الأمهات والأطفال , و تم تهنئة الفرق المشاركة بالكؤوس والميداليات من منطلق التعزيز والتحفيز للأطفال.

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