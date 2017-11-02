 الجنيه الإسترليني يهبط بعد رفع المركزي البريطاني أسعار الفائدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجنيه الإسترليني يهبط بعد رفع المركزي البريطاني أسعار الفائدة الأولمبياد الرياضي في مدارس الملك عبد العزيز النموذجية التابعة لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك ضمن شراكة جامعة الملك خالد وجمعية الثقافة والفنون.. ثقافة وفنون أبها تستضيف دورة النص المسرحي ..قراءة وتحليل محافظ أملج يرعى حفل خريجي صيانة الجوالات أمين منطقة حائل يدشن حملة ايقاف زحف الرمال .. بالتشجير صحة نجران تحتفل بيوم الصيدلي العالمي وتكرم الصيادلة المتقاعدين الكلية التقنية بنجران تطلق حزمة من البرامج المساندة للتدريب داعش “أعدم” 741 مدنيا خلال معركة الموصل إنقاذ مريض ستيني من فشل كلوي ب ” جامعي نجران” هيئة الرياضة توافق على عقد الجمعية العمومية الطارئة لنادي الشباب “حقوق الإنسان” تعفي مدير فرعها بعسير على خلفية تصريحاته بخصوص قضية الطفل المعنّف نزيلات رعاية الرياض ينفذن “17” برنامج تدريبي وتطوعي خلال محرم

الجنيه الإسترليني يهبط بعد رفع المركزي البريطاني أسعار الفائدة

الجنيه الإسترليني يهبط بعد رفع المركزي البريطاني أسعار الفائدة
المناطق - رويترز

هبط الجنيه الإسترليني أكثر من واحد بالمائة أثناء تعاملات يوم الخميس، بعد أن رفع “بنك إنجلترا” المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من 10 أعوام.

وقال البنك إنه يتوقع أن تكون الزيادات في المستقبل تدريجية.

وأضاف “بنك إنجلترا” أن صانعي السياسة النقدية التسعة صوتوا بأغلبية 7 أصوات لصالح زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.50 بالمئة من 0.25 بالمئة، لكنه يتوقع ألا تستدعي الحاجة سوى زيادات أخرى “تدريجية جدا” تتمثل في زيادتين بواقع 25 نقطة أساس على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وارتفع الاسترليني في البداية بفعل الإعلان عن زيادة أسعار الفائدة ليصل إلى 1.3279 دولار من نحو 1.3215 دولار قبيل الإعلان.

لكنه هبط نحو سنتين أمريكيين في 3 دقائق مع استيعاب المستثمرين للبيان المصاحب لقرار زيادة أسعار الفائدة وتركيزهم على حقيقة أنه لا يبدو أن هذه الزيادة ستكون بداية لدورة مطردة لتشديد السياسة النقدية.

وانخفض الاسترليني 1.38 بالمائة أمام العملة الأمريكية إلى 1.3065 دولار بحلول الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش متراجعا أكثر من سنتين عن المستوى المرتفع البالغ 1.33 بالمئة الذي بلغه في التعاملات الآسيوية المبكرة.

ومقابل العملة الأوروبية هبط الإسترليني 1.84 بالمئة ليجرى تداوله عند 89.33 بنس لليورو.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>