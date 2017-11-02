الجنيه الإسترليني يهبط بعد رفع المركزي البريطاني أسعار الفائدة

هبط الجنيه الإسترليني أكثر من واحد بالمائة أثناء تعاملات يوم الخميس، بعد أن رفع “بنك إنجلترا” المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من 10 أعوام.

وقال البنك إنه يتوقع أن تكون الزيادات في المستقبل تدريجية.

وأضاف “بنك إنجلترا” أن صانعي السياسة النقدية التسعة صوتوا بأغلبية 7 أصوات لصالح زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.50 بالمئة من 0.25 بالمئة، لكنه يتوقع ألا تستدعي الحاجة سوى زيادات أخرى “تدريجية جدا” تتمثل في زيادتين بواقع 25 نقطة أساس على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وارتفع الاسترليني في البداية بفعل الإعلان عن زيادة أسعار الفائدة ليصل إلى 1.3279 دولار من نحو 1.3215 دولار قبيل الإعلان.

لكنه هبط نحو سنتين أمريكيين في 3 دقائق مع استيعاب المستثمرين للبيان المصاحب لقرار زيادة أسعار الفائدة وتركيزهم على حقيقة أنه لا يبدو أن هذه الزيادة ستكون بداية لدورة مطردة لتشديد السياسة النقدية.

وانخفض الاسترليني 1.38 بالمائة أمام العملة الأمريكية إلى 1.3065 دولار بحلول الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش متراجعا أكثر من سنتين عن المستوى المرتفع البالغ 1.33 بالمئة الذي بلغه في التعاملات الآسيوية المبكرة.

ومقابل العملة الأوروبية هبط الإسترليني 1.84 بالمئة ليجرى تداوله عند 89.33 بنس لليورو.