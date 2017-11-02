 محافظة صبيا تزيل مجموعة عقوم عشوائية وتحذر أصحاب المعدات المخالفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

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محافظة صبيا تزيل مجموعة عقوم عشوائية وتحذر أصحاب المعدات المخالفة

محافظة صبيا تزيل مجموعة عقوم عشوائية وتحذر أصحاب المعدات المخالفة
المناطق - أمل بهكلي

بتوجيه ومتابعة من سعادة محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة قامت صباح اليوم الخميس اللجان الميدانية بالمحافظة ( لجنة الاوديه والعقوم – لجنة مراقبة الأراضي الحكوميه وازالة التعديات) بتمشيط وادي صبيا لرصد المواقع الخطرة وحصر الاحداثات  وقد تم ملاحظة مجموعة عقوم اعتراضيه عشوائية تم إحداثها في وسط الوادي تشكل خطراً على الممتلكات العامه والخاصه  .
وقد باشرت اللجان التعامل  مع  الأحداثات وتم ازالة كامل العقوم التي تم إنشائها من قبل المحدثين وارجاع المياه لمجراها الطبيعي .
كما أوضح محافظ صبيا  بان اللجان ستكثف جولاتها الميدانية تمشياً مع تعليمات صاحب السمو الملكي الأمير  محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لإزالة اَي احداث ومحاسبة المخالفين  مع التنبيه على اصحاب المعدات الذين يقومون بمساعدة المخالفين بانه سيتم حجز المعدة وإحالتهم للجهات المختصه لتطبيق الانظمه والتعليمات بحقهم  .

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