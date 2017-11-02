مجلس بلدي حائل يجتمع في لقاء دوري ..ويؤكد اعادة النظر في رفع رسوم عقود الإيجارات بالمنطقة الصناعية للأنشطة الخدمية

ناقش المجلس البلدي لامانة منطقة حائل في اجتماعه الدوري برئاسة رئيس المجلس البلدي بالنيابة الاستاذ بشير مزعل العنزي بحضور الاعضاء تناول المجلس عدد من الاوراق والموضوعات المدرجة منها مناقشة المقترح المقدم من احد المواطنين بخصوص إعادة تأهيل حي الجامعيين بالسفلتة والإنارة والأرصفة والتشجير وأوصى المجلس على إبلاغ المواطن صاحب الطلب بذلك .

ومناقشة رد أمانة منطقة حائل بشأن الموضوع المقدم من احد المواطنين بخصوص طلب سفلتة شارع بحقر وصين المؤدي إلى احد المخططات الخاصة وأوصى على إبلاغ المواطن صاحب الطلب بذلك وتناول المجلس افادة أمانة منطقة حائل بشأن الموضوع المقدم من احد المواطنين بخصوص إعادة سفلتة بحي الوسيطاء بمخطط (353) وأوصى على إبلاغ المواطن صاحب الطلب بذلك كما ناقش المقترح المقدم من احد المواطنين بخصوص إيجاد محل تخديم وتوفير الشاي والقهوة بسوق الخضار والفاكهة بالسمراء وقد أتخذ المجلس بدارسة تحديد موقع محل لغرض إقامة تقديم خدمة الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة على أن يطل على الشارع العام والسوق .

كما أطلع المجلس على محضر اجتماع لجنة المالية والاستثمار بالمجلس بخصوص الحساب الختامي للأمانة لعام 1437-1438 وأكد المجلس على أهمية رفع الحساب الختامي قبل شهرين على الأقل من تاريخ رفعه إلى الجهات المختصة حسب اللائحة التنفيذية مع تأيد المجلس توصيات اللجنة بالمحضر والعمل على تنفيذها وموافاة المجلس بذلك .

ومناقشة إفادة أمانة منطقة حائل بشأن الرد على خطاب رئيس لجنة المشاريع بالمجلس بخصوص طلبات بعض المواطنين في اللقاء المفتوح الثاني للمجلس مع المواطنين وقد اطلع المجلس وتمت الإحاطة .

وكذلك الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الخدمات والصحة العامة بالمجلس الرابع والثلاثون بشأن رد الامانة على قرار المجلس البلدي الخاص بموضوع رفع رسوم عقود الإيجارات بالمنطقة الصناعية وأقر المجلس البلدي بإعادة النظر الخاص بموضوع رفع رسوم عقود الإيجارات بالمنطقة الصناعية للأنشطة الخدمية إلا انه يعتبر اقتراح من المجلس وذلك ليتوافق مع اللوائح والأنظمة كما وصی المجلس بتأييد جميع توصيات لجنة الخدمات والصحة العامة بالمجلس لموضوع رفع رسوم إيجارات عقود المنطقة الصناعية للأنشطة الخدمية والعمل على تنفيذها وموافاة المجلس بذلك .

كما تم الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الخدمات والصحة العامة بالمجلس الخامس والثلاثون بشأن طلب احد المواطنين بوضع سلات صغيرة للنفايات وأيد المجلس جميع توصيات اللجنة والعمل على تنفيذها وكذلك يقترح تضمين ذلك بالعقود المستقبلية وموافاة المجلس بذلك و الاطلاع على محضر اجتماع لجنة الخدمات والصحة العامة بالمجلس السادس والثلاثون بشأن إحالة الموضوع الخامس باجتماع المجلس رقم 32 بخصوص المطبات الصناعية بشوارع المدينة وقرر المجلس توصيات اللجنة والعمل على تنفيذها وموافاة المجلس بذلك .

والاطلاع على محضر اجتماع لجنة الخدمات والصحة العامة بالمجلس السابع والثلاثون بشأن عرض تقرير مفصل على افادة أمانة منطقة حائل حول طلب العضو محمد الحربي إقامة دورات مياه داخل مدينة حائل بالشوارع العامة والحدائق والميادين مؤيدا المجلس توصيات اللجنة والعمل على تنفيذها وموافاة المجلس بذلك والاطلاع على محضر اجتماع لجنة الخدمات والصحة العامة بالمجلس الثامن والثلاثون بشأن طلب العضو بشير العنزي إزالة مخلفات واستكمال سفلته الشارع بحي المنتزه الشمالي جنوب مقبرة صديان وطلب المجلس أهمية توصيات اللجنة والعمل على تنفيذها وموافاة المجلس بذلك .

والاطلاع على محضر اجتماع لجنة الخدمات والصحة العامة بالمجلس التاسع والثلاثون بشأن إعداد تقرير مفصل عن الموضوع المقدم من احد المواطنين بشأن طلب إيقاف عملية تقليم الأشجار موصيا المجلس علی توصيات اللجنة والعمل على تنفيذها وموافاة المجلس بذلك .