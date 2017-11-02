طلاب مدارس الاحساء يزورون أدبي جدة

نظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وضمن برنامج الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني “عيش السعودية” زيارة للنادي الادبي الثقافي بجدة بمشاركة 40 طالباً من طلاب محافظة الاحساء من المرحلة الثانوية . وكان في استقبالهم مدير العلاقات العامة بالنادي الاستاذ عبدالرحمن الحجيري والمسؤول الاعلامي بالنادي الاستاذ عبدالله الدوسي حيث اطلع الطلاب بشرح مفصل من مدير العلاقات الاستاذ عبدالرحمن الحجيري على الأنشطة والبرامج التي يقيمها النادي وكذلك على دوريات النادي العريقة التي اشتهر بها محليا وإقليميا فضلا عن إصداراته من الكتب في شتى فروع المعرفة، وهي تكشف عن مدى تطور حركة النشر للكتاب في المملكة. وقد تجول الطلاب في مكتبة النادي واطلعوا على الكتب الموجودة بها، وأشادوا بأنشطة النادي وبرامجه. بعد ذلك القى عدد من الطلاب قصائد نالت استحسان الحضور.

الجدير بالذكر بأن برنامج “عيش السعودية” يأتي ضِمن مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، لربط المواطن بوطنه من خلال المعايشة، وجعل النشء يجول في مناطق المملكة والمواقع ليتعرف على تراث وطنه ومعالمه التاريخية والحضارية والسياحية ليتعايش مع هذه المواقع ويتفاعل معها .و يُعد برنامجاً وطنياً يدعو المواطن والمواطنة لاكتشاف وطنهم من خلال المشاركة في رحلات يعيش من خلالها تاريخه الوطني، وتزيد من معرفته لوطنه بشكل أعمق، وتساهم في تقوية ارتباطه به وبتاريخه، ويسهم في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته ووحدته ومنجزاته والمساهمة في بناء مستقبله.