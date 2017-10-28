 مسؤول يمني يؤكد أن صمت المنظمات الأممية عن جرائم المليشيات أمر مؤسف ومخجل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 13 صفر 1439 هجريا, الموافق 2 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تركي آل الشيخ عبر حسابه بتويتر: سعدت بلقاء الشيخ سلمان آل خليفة سوني تعيد إحياء كلبها الآلي AIBO مع جعله أكثر ذكاء وسلاسة في الحركة مسؤول يمني يؤكد أن صمت المنظمات الأممية عن جرائم المليشيات أمر مؤسف ومخجل طلاب مدارس الاحساء يزورون أدبي جدة مجلس بلدي حائل يجتمع في لقاء دوري ..ويؤكد اعادة النظر في رفع رسوم عقود الإيجارات بالمنطقة الصناعية للأنشطة الخدمية محافظة صبيا تزيل مجموعة عقوم عشوائية وتحذر أصحاب المعدات المخالفة مدريد تقرر سجن أعضاء حكومة كتالونيا المقالة حتى انتهاء التحقيقات المملكة: دعم الأمم المتحدة للميليشيات الانقلابية الحوثية أمر لا يمكن تبريره أو قبوله التعليم: أوقفنا العمل بالعقود المؤقتة .. وجميع مخصصات الموظفين تصرف عبر “فارس” الجنيه الإسترليني يهبط بعد رفع المركزي البريطاني أسعار الفائدة الأولمبياد الرياضي في مدارس الملك عبد العزيز النموذجية التابعة لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك ضمن شراكة جامعة الملك خالد وجمعية الثقافة والفنون.. ثقافة وفنون أبها تستضيف دورة النص المسرحي ..قراءة وتحليل

مسؤول يمني يؤكد أن صمت المنظمات الأممية عن جرائم المليشيات أمر مؤسف ومخجل

مسؤول يمني يؤكد أن صمت المنظمات الأممية عن جرائم المليشيات أمر مؤسف ومخجل
المناطق _ عدن

طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح، المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، بإدانة انتهاكات المليشيا الانقلابية بحق الأطفال والمدنيين في مدينة تعز وآخرها سقوط خمسة قتلى من الأطفال وعدد من الجرحى اليوم في قذيفة أطلقتها على حي سكني.
وقال فتح في تصريح، أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية : إن الحادثة جريمة قتل متعمد وممنهج ضد أطفال تعز وكل سكانها ويتعارض مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
ووصف الوزير اليمني جرائم المليشيا الانقلابية بحق الأطفال بالمروعة .. مضيفا أن محافظة تعز عانت كثيرا من والقصف والحصار من المليشيات.
وطالب فتح المنظمات الأممية بزيارة المحافظة ومعاينة حجم الدمار الذي خلفته المليشيا الانقلابية خلال ثلاثة أعوام من الحرب العبثية ورفع تقارير الى مجلس حقوق الانسان ومجلس الامن الدولي واطلاعهم على حجم معاناة سكان المدينة.
واستغرب وزير الإدارة المحلية صمت المنظمات الأممية تجاه عمليات القتل والابادة التي يتعرض لها الأطفال في تعز من قبل المليشيا الانقلابية .. مشيرا إلى أن الصمت تجاه هذه الاعمال أمر مؤسف ومخجل.
ودعا المسوؤل اليمني، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى التحرك العاجل لإيقاف جرائم المليشيات عبر الضغط على المليشيات الانقلابية ودعوات الإدانة وكل ما من شانه إيقاف الفوري لكافة الانتهاكات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>