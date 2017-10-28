 قرقاش: مذكرة بن لادن تؤكد دعمه لقناة الجزيرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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قرقاش: مذكرة بن لادن تؤكد دعمه لقناة الجزيرة

قرقاش: مذكرة بن لادن تؤكد دعمه لقناة الجزيرة
المناطق _ متابعات

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، على أن ما جاء في مذكرة أسامة بن لادن التي نُشرت بخط يده، يؤكد علاقته في دعم قناة “الجزيرة” القطرية في تبني الثورات في المنطقة، وخططه لإحلال الفوضى في مملكة البحرين.

ونشر د. أنور قرقاش عبر حسابه الرسمي على تويتر: “أوراق أسامة بن لادن بخط يده تؤكد العديد من الافتراضات، فهو يدعم “الجزيرة” في تبني الثورات ويعوّل على القرضاوي في ليبيا ويريد الفوضى للبحرين”.

وأضاف: “كراّس بن لادن بخط يده مهم لمعرفة مواقف التطرف والإرهاب، وتقاطع المواقف مع توجهات الشقيق المرتبك واضح ومقلق، أزمة قطر هي عن التطرف والإرهاب”.

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه”، نشرت وثائق محفوظة في الأرشيف تعود لأسامة بن لادن، يحتوي على مستندات ومقاطع فيديو ضُبطت أثناء الهجوم الأمريكي عام 2011 في باكستان الذي قُتل خلاله زعيم تنظيم القاعدة.

وفي إحدى صفحات مذكراته، يتكلم بن لادن عن تأثره الديني قائلاً: “لقد كنت ملتزماً مع جماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية)، على الرغم من مناهجهم المحدودة”، حسب “الرياض”.

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