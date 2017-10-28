سفارة المملكة في ماليزيا تحتفي ببعثة المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات

احتفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا الخميس ببعثة المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات الذي يقيم معسكره استعدادًا للمشاركة في تصفيات غرب آسيا التي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا.

وكان في استقبال بعثة المنتخب لدى وصولها مقر الاحتفاء القائم بأعمال السفارة فواز بن طنف العتيبي، ومسؤول المراسم في السفارة عمر العصيمي.

من جانبٍ آخر، يخوض المنتخب الوطني غدًا الجمعة أولى مبارياته الودية، حيث يلتقي فريق كونتان رنجر الذي يعتبر أحد أندية المقدمة في ترتيب الدوري الماليزي لكرة قدم الصالات.

ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم اليومية في صالة مجمع بناسونيك الدولية، تحت إشراف المدير الفني ايفينس هيرمانس، والذي حرص خلال الحصة التدريبية على تكثيف التدريبات اللياقية والبدنية، بهدف رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين.