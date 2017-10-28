 سفارة المملكة في ماليزيا تحتفي ببعثة المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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سفارة المملكة في ماليزيا تحتفي ببعثة المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات

سفارة المملكة في ماليزيا تحتفي ببعثة المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات
المناطق _ الدمام
احتفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا الخميس ببعثة المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات الذي يقيم معسكره استعدادًا للمشاركة في تصفيات غرب آسيا التي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا.
 
وكان في استقبال بعثة المنتخب لدى وصولها مقر الاحتفاء القائم بأعمال السفارة فواز بن طنف العتيبي، ومسؤول المراسم في السفارة عمر العصيمي.
 
من جانبٍ آخر، يخوض المنتخب الوطني غدًا الجمعة أولى مبارياته الودية، حيث يلتقي فريق كونتان رنجر الذي يعتبر أحد أندية المقدمة في ترتيب الدوري الماليزي لكرة قدم الصالات.
 
ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم اليومية في صالة مجمع بناسونيك الدولية، تحت إشراف المدير الفني ايفينس هيرمانس، والذي حرص خلال الحصة التدريبية على تكثيف التدريبات اللياقية والبدنية، بهدف رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين.
 
وقسّم المدرب البلجيكي لاعبو المنتخب خلال التدريبات إلى ثلاث مجموعات، طبّق من خلالها عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، وشهد التدريب عدم مشاركة اللاعب معاذ عسيري حيث فضّل الجهاز الطبي إراحته لشعوره بآلام في قدمه اليسرى

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