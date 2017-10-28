إدارة الاتفاق تعاقب لاعب الفريق محمد الصيعري لتكرار مخالفاته

قررت إدارة نادي الاتفاق تحويل اللاعب محمد الصيعري للتمارين الإنفرادية لمدة شهر وتطبيق اللائحة الداخلية بحقه.

ويأتي القرار بعد جملة من المخالفات التي ارتكبها اللاعب هذا الموسم والتي بدأت في المعسكر الإعدادي الذي أقامه الفريق في تركيا، ثم ما قام به في فترة توقف الدوري الأولى، وأخيراً طلبه الخروج من قائمة الفريق التي تستعد لمباراة الرائد الأخيرة وذلك فور إعلان المدرب تشكيلة الفريق الأساسية قبل انطلاق المباراة ببضع ساعات، معللاً ذلك بشعوره بإصابة في الركبة، وهو ما يتنافى مع تأكيده لجهوزيته لخوض المباراة قبل إعلان التشكيلة، وتأكيد الجهاز الطبي عدم صحة إدعائه.

وتؤكد إدارة نادي الاتفاق أن تطبيق النظام بحق اللاعب ينطلق من حرصها على تطبيق المعايير الاحترافية العالية، والتزامها التام بمبدأ الثواب والعقاب لما فيه مصلحة الكرة السعودية ومصلحة الكيان الاتفاقي.