 مركز الأمن الإلكتروني: رصدنا إعداد لحملة تصيدية جديدة.. ونبهنا المعنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مركز الأمن الإلكتروني: رصدنا إعداد لحملة تصيدية جديدة.. ونبهنا المعنين

مركز الأمن الإلكتروني: رصدنا إعداد لحملة تصيدية جديدة.. ونبهنا المعنين
المناطق _الرياض

أعلن مركز الأمن الإلكتروني، عن رصده ‏إعداد لحملة تصيدية جديدة لتهكير الأنظمة الإلكترونية للجهات الرسمية بالمملكة.وذكر المركز في تغريدات عبر حسابه في تويتر الليلة: رصد المركز إعداد لحملة تصيدية جديدة، حيث يتم خلال هذا الهجوم حقن أكواد داخل ملف من نوع”HTA” لتشغيل ملفين خبيثين لاستخدامهما في هذه الهجمة، وأضاف: إحداهما برمجية من نوع DNS BOT للتحكم بجهاز الضحية عن طريق بروتوكول DNS، وتابع: وقد قام المهاجمون بتسجيل نطاق جديد لاستخدامه كـ(DNS BOT) والذي تم الكشف المبكر عنه قبل استخدامه، وختم المركز تغريداته: وعليه قام المركز بتحذير جميع الجهات الحكومية والحيوية من تلك الموجة الجديدة لاتخاذ إجراءات مسبقة للحماية.

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