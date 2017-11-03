مركز الأمن الإلكتروني: رصدنا إعداد لحملة تصيدية جديدة.. ونبهنا المعنين

أعلن مركز الأمن الإلكتروني، عن رصده ‏إعداد لحملة تصيدية جديدة لتهكير الأنظمة الإلكترونية للجهات الرسمية بالمملكة.وذكر المركز في تغريدات عبر حسابه في تويتر الليلة: رصد المركز إعداد لحملة تصيدية جديدة، حيث يتم خلال هذا الهجوم حقن أكواد داخل ملف من نوع”HTA” لتشغيل ملفين خبيثين لاستخدامهما في هذه الهجمة، وأضاف: إحداهما برمجية من نوع DNS BOT للتحكم بجهاز الضحية عن طريق بروتوكول DNS، وتابع: وقد قام المهاجمون بتسجيل نطاق جديد لاستخدامه كـ(DNS BOT) والذي تم الكشف المبكر عنه قبل استخدامه، وختم المركز تغريداته: وعليه قام المركز بتحذير جميع الجهات الحكومية والحيوية من تلك الموجة الجديدة لاتخاذ إجراءات مسبقة للحماية.