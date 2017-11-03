 ترامب : يرشح جيروم باول لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ترامب : يرشح جيروم باول لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي

ترامب : يرشح جيروم باول لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي
المناطق _ واشنطن

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم جيروم باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلفا لجانيت يلين.
وقال الرئيس ترامب خلال إعلانه الترشيح في البيت الأبيض : إن باول يملك المؤهلات القيادية التي ستمكنه من جعلا الاقتصاد يجتاز أي تحديات كما أنه سيقود بنكا مركزيا مستقلاً ، معرباً عن أمله في أن يصادق مجلس الشيوخ سريعاً على هذا الترشيح .

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