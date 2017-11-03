ترامب : يرشح جيروم باول لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم جيروم باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلفا لجانيت يلين.

وقال الرئيس ترامب خلال إعلانه الترشيح في البيت الأبيض : إن باول يملك المؤهلات القيادية التي ستمكنه من جعلا الاقتصاد يجتاز أي تحديات كما أنه سيقود بنكا مركزيا مستقلاً ، معرباً عن أمله في أن يصادق مجلس الشيوخ سريعاً على هذا الترشيح .