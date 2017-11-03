 انتحار فتاة عشرينية بالباحة شنقا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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انتحار فتاة عشرينية بالباحة شنقا

انتحار فتاة عشرينية بالباحة شنقا
المناطق _ الباحة
اقدمت فتاة عشرينية بمنطقة الباحة على الانتحار  وذلك  بجرح  نفسها  في  يدها اليسرى  ثم  ربط  شالا حول  رقبتها  مما أدى  إلى  وفاتها شنقا  رغم  محاولات  والدها إلى  إنقاذها  وقد تم  نقلها إلى مستشفى الملك فهد بالباحة إلى أنها قد فارقت الحياة.
وقد صرح الناطق  الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد طراد بإنه تم إستقبال بلاغ من مستشفى الملك فهد بالباحة ، مفاده حضور مواطن إليهم ومعه إبنته البالغة من العمر عشرون عاما متوفاة.

وقال “طراد” وبإنتقال الجهات الأمنية المعنية ، والطبيب الشرعي للمستشفى إتضح وجود أثار حزات حول رقبة المرأة ، وجرح قطعي في يدها اليسرى وبمسألة والدها أوضح بأن إبنته هي التي قامت بإذاء نفسها في غرفة نومها بواسطة شال لفته حول رقبتها، وأنه حاول إنقاذها ولكن قدر الله نفذ .

وبين متحدث شرطة منطقة الباحة بإنه تم تسلم جثمان الفتاة لذويها بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية ، ولقناعة والدها بأن وفاة إبنته منها واليها .

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