زيارة تفقدية لفرق مبادرة تعزيز الصحة بصحة الطائف

اختتم نائب مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي بوزارة الصحة نوف العيسى مساء امس زيارته لمرافق صحة الطائف التي تحصلت على المركز الأول على مستوى المملكة في المؤشر العام لمبادرة “تعزيز الصحة – التمكين المجتمعي”، في إطار المبادرات التي أطلقتها وزارة الصحة.

وقال مدير إدارة تعزيز الصحة والتثقيف الصحي بصحة الطائف تركي دغريري أن الزيارة شملت عيادات التثقيف بالمراكز الصحية التي أطلقت فيها المبادرة وهي مركز الوشحاء ووسط المدينة وشرق الحوية والسيل الكبير والسر, مضيفا إلى أن الزيارة تضمنت الإطلاع على عمل كل عيادة من عيادات التثقيف الإكلينيكي والنماذج والاستمارات الخاص بها, ويضيف أن المبادرة تكونت من عدة مراحل أولية لتأسيس المبادرة من ضمنها تدريب فرق العمل واللجان الصحية وتفعيل الدور المجتمعي للرعاية الصحية الأولية من خلال خطط مرحلية تشرف عليها الإدارة العامة بوزارة الصحة.

الجدير بالذكر أن الزيارة شملت الالتقاء بمساعد المدير للصحة العامة الدكتور مطر الزهراني كما زارت إدارة تعزيز الصحة والتثقيف الصحي والتقت بمنسوبي الادارة.