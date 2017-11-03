 الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا شرقي صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا شرقي صنعاء

الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا شرقي صنعاء
المناطق _ عدن

أعلن الجيش اليمني تحقيقه تقدمًا ميدانيًا جديدًا في جبهة نهم شرقي صنعاء وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات الانقلابية وفرار عناصرها باتجاه العاصمة صنعاء.

وقال مصدر عسكري يمني إن قوات الجيش في نهم قطعت طريق إمداد للميليشيا المؤدي إلى منطقتي ضبوعة والحول فيما تواصل تقدمها إلى مناطق المذيبة والبتعيات في ميمنة جبهة نهم.

وأشار إلى أن المعارك لا زالت مستمرة بين الجيش والميليشيات في مناطق بني فرج والمجاوحة وجبل السفينة في ميسرة الجبهة.

وتزامنت المواجهات مع قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني استهدف مواقع الميليشيا غربي قرية الحول ومفرق قطبين وتدميرها آليات ومعدات عسكرية، وفقا لما أكده المصدر اليوم في تصريح لموقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.

وذكر المصدر أن نحو 20 من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بينهم القيادي المدعو قاسم محمد المؤيد وسقوط عشرات الجرحى , فيما وقع عشرون آخرون في الأسر أمس الأربعاء بيد قوات الجيش وذلك خلال المعارك التي شهدتها ميسرة جبهة نهم.

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