المنتخب السعودي يصل البرتغال لخوض ثلاث مباريات ودية

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة اليوم إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للدخول في معسكر إعدادي وخوض ثلاث مباريات ودية خلال الفترة من 2 وحتى 14 نوفمبر الجاري، ضمن مراحل إعداد المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان في استقبال البعثة في مطار لشبونة الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرتغال عادل بخش وعدد من منسوبي السفارة .

وسيجري الأخضر غداً حصة تدريبية مسائية على الإستاد الوطني بمدينة لشبونة بناءً على طلب مدرب المنتخب إدغاردو باوزا وسيتم إغلاق كافة الحصص التدريبية باستثناء الحصص التدريبية الرسمية التي تسبق كل لقاء ودي خلال المعسكر .