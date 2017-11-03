المغرب: قتيل وجريحان بإطلاق نار في مدينة مراكش

قُتل شخص بالرصاص وجُرح اثنان آخران مساء أمس الخميس في مراكش بحسب ما أعلنت السلطات المحلية التي رجحت فرضية «تصفية حسابات شخصية».

وأوضحت السلطات في بيان أن شخصا تعرض «بأحد المقاهي المتواجدة بالحي الشتوي بمراكش، لإطلاق نار مباشر على مستوى الرأس من طرف شخصين ملثمين كانا يمتطيان دراجة نارية، مما أدى إلى مصرعه في الحين».

وأضافت «كما أصيب شخصان آخران من رواد المقهى بشظايا أعيرة نارية».

وتابعت «حسب التحريات الأولية فإن الشخص المتوفى كان مستهدفا، مما يرجح فرضية تصفية حسابات شخصية».

وأشارت السلطات الى أنه «تم فتح بحث من طرف المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم تكثيف الأبحاث والتحريات لإيقاف المعتديين اللذين لاذا بالفرار».

يقع المقهى في منطقة سياحية جدا من المدينة، على مقربة من العديد من الفنادق.

وأثار إطلاق النار مخاوف على شبكات التواصل الاجتماعي، وسرت في بادئ الأمر إشاعة حول حصول هجوم إرهابي.

غير أن مصدرا في الحكومة اتصلت به وكالة فرانس برس استبعد رسميا فرضية العمل الإرهابي.وتندر أعمال القتل بالرصاص في المغرب الذي يحظر الأسلحة الفردية.