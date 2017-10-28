القوات العراقية تعلن اقتحام 3 مواقع لداعش بالقائم

أعلنت القوات_العراقية المشتركة، اليوم الجمعة، اقتحام 3 مواقع لداعش في القائم.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت انتهاء المرحلة الأولى من المعركة الأخيرة ضد داعش بعد سيطرة قواتها على مدينة القائم الحدودية في انتظار اقتحام المركز من قبل قوات مكافحة الإرهاب خلال ساعات، فيما ستتوجه قواتٌ أخرى لتأمين الحدود مع سوريا.

وقالت قيادة العمليات المشتركة إن قواتها بسطت سيطرتها على مدينة القائم الحدودية آخر معاقل تنظيم داعش في العراق وإن قوات مكافحة الإرهاب ستقتحم مركز القضاء خلال ساعات.

وأشار الناطق باسم العمليات المشتركة إلى أن المرحلة الأولى من المعركة الأخيرة قد استكملت بوصول القوات الحكومية إلى أهدافها وأن التنظيم قد تم القضاء عليه عسكريا.

من جانبها أشارت مصادر أمنية إلى أن قادة داعش هربوا إلى منطقة البو كمال داخل الحدود السورية وأن ما تبقى للتنظيم مجموعات تركت لإعاقة اقتحام مركز القضاء يتراوح عدد عناصرها بين 100 مقاتل و150.

وأوضح قادة ميدانيون أن مجموعات خاصة توجهت للقضاء على ما تبقى للتنظيم من عناصر داخل القائم فيما ستتوجه قوات أخرى إلى تأمين الحدود مع سوريا بعد اقتحام المركز.

لتبدأ بعدها المرحلة الثانية في قضاء راوة والمناطق المحيطة على طول النهر وصولا إلى الحدود مع الأردن وعندما تنتهي القوات من تأمينها تتوجه إلى صحراء الأنبار للقضاء على مخلفات التنظيم.