مؤسسة النقد السعودي: أكثر من 54 مليار ريال حجم الأصول التمويلية المدارة

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي في ورشة عمل أقيمت في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم امس الأربعاء ان اجمالي حجم الأصول التمويلية المدارة من الشركات و البنوك داخل و خارج الميزانية بلغ اكثر من 54 مليار ريال حتى النصف الأول من العام الجاري 2017م و هو ما يزيد عن رأس مالها البالغ 38,6 مليار ريال, موضحة ان 68% من التمويلات موجهة لقطاع الافراد بينما حصل قطاع المنشآت و الشركات على نسبة 32% من حجم التمويلات المالية, منوهة بان اعتماد شركات التمويل على القروض البنكية في نهاية منتصف العام بلغ 43%..مضيفةً بان عدد الجهات المرخص لها لممارسة نشاط التمويل بلغ 49 جهة ما بين بنك و مصرف و شركات تمويل.

و اكدت المؤسسة ان لا ضريبة قيمة مضافة حتى الان على القرض نفسه و ان النقاشات مع مختلف الجهات ذات العلاقة لاتزال مستمرة فيما يخص فرض ضريبة على بعض أنواع التمويلات من عدمها, مبينة ان الحد الادنى لراس المال المطلوب لمنح التمويل لا يقل عن عشرة ملايين ريال و ان عقد الايجار التمويلي يعد سنداً تنفيذياً شريطة ان يكون موثقا في احدى شركات التسجيل العقاري المرخصة, مشيرة الى ان تواصل دائم و تعاون مع وزار التجارة و الاستثمار لمراجعة نظام البيع بالتقسيط و اقتراح ما يلزم من تعديلات بما يتفق مع نظام مراقبة شركات التمويل و كذلك الأمر مه هيئة المنشئات فيما يتعلق بتقديم الدعم اللازم لتمويل الشركات الناشئة( صغيرة و متوسطة)..

من جهته قال سعادة الأمين العام لغرفة القصيم زياد بن علي المشيقح في الورشة التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع مؤسسة النقد في مقرها الرئيس بمدينة بريدة ان الدولة تعمل جاهدة على تحديث و تطوير مختلف الأنظمة و القوانين و اللوائح التنفيذية لها بما يستوعب التغيرات المتسارعة و يواكب خطط التنمية الوطنية الشاملة و المستدامة و يحقق رؤية المملكة 2030, لافتا الى أن إنشاء ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتمد في كثير من الاحيان على تمويل عملياتها الانتاجية وأصولها الرأس مالية، كما أن تنوع مصادر التمويل سوف تدعم شباب و شابات الاعمال و تفتح امامهم افاق واسعة للاستثمار و العمل الحرفي السوق السعودي المليء بالفرص المتنوعة.

الورشة التي شارك في تقديمها سلطان بن فهد الحارثي مدير شعبة التراخيص بالإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل, وأنس بن عبدالله الشقير مدير شعبة الفحص المكتبي, وعبدالصمد بن محمد المشيقح رئيس قسم التعليمات الاحترازية التمويلية بشعبة السياسات بالإدارة العامة للرقابة على شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي تناولت أبرز انظمة التمويل ولوائحه التنفيذية والمتطلبات النظامية للحصول على الترخيص بما يحفظ الحقوق لمختلف الأطراف ولا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية., بالإضافة الى تسليطها الضوء على مؤشرات التمويل وابرز ما تحقق من نجاحات و إنجازات منذ صدور النظام و استراتيجية المؤسسة التي تركز على نمو و استقرار القطاع المالي بالمملكة