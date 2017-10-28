‫لاعب القصيم البرية يستعد لمنافسات الأوروبية للكاراتيه

يستعد لاعب نادي ذوي الإحتياجات الخاصة بالقصيم البطل رشيد البريه، خوض منافسات بطولة الأوروبية والتي من المقرر إقامتها في أسبانيا في نادي بيرا بيرا بسان ستيان، بتاريخ 18 نوفمبر2017.

من جانبه عبر البطل السعودي رشيد البريه عن سعادته بعدما أصبح بطلا سعوديا وخليجيا وعربيا ينافس لاعبي العالم في لعبة الكاراتيه على الكراسي المتحركة، مقدماً شكره وتقديره لكل من وقف معه طيلة الأيام الماضية وحتى أصبح بطلاً سعودياً يرفع علم الوطن في المحافل الدولية. مشيراً أنه أنهى برنامجه الإعدادي للبطولة القادمة تحت إشراف مدرب قدير ذو خبرة وكفاءة عالية ومتمنياً أن يرفع راية الوطن بالمحفل العالمي.

وقدم خالص الشكر والتقدير للرئيس الفخري لنادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالقصيم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود امير منطقة القصيم على دعمه الشخصي ووقفاته التي لن ينساها. كما قدم شكره لإدارة نادى القصيم برئاسة الدكتور ابراهيم الضبيب على دعمهم واهتمامهم والعمل بتفاني لذوي الإعاقة.

تجدر الإشارة إلى أن البطل السعودي رشيد البريه من ذوي الاحتياجات الخاصة وقد حقق مراكز متقدمة منها الأول والثاني في بطولات دولية وأوروبية في لعبة الكارتيه.

وكانت أخر مشاركة حقق الميدالية الفضية بمشاركة 158 لاعب من 11 دوله. وأبرز انجازاته كانت عام 2013 حقق المركز الثاني في البطوله المفتوحة للكاراتيه باسبانيا، وفي عام 2014 اقيمت البطوله بايطاليا وحقق المركز الثاني، كما اقيمت بطولة مفتوحه في عام 2015 بفرنسا واعتلى بها القمة محققاً المركز الاول، وفي العام الذي يليه 2016 حقق فيها المركز الثاني