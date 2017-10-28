أسعار الذهب في نطاق ضيق مع استقرار الدولار

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الجمعة، دون أعلى مستوياتها في الجلسة السابقة مع استقرار الدولار، وسط حالة من الحذر قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0657 بتوقيت غرينتش لم يطرأ تغير يذكر على الذهب ليستقر عند 1275.82 دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في ثلاثة أسابيع. وبلغ المعدن الأصفر أعلى مستوياته في نحو أسبوعين عند 1284.10 دولار في الجلسة السابقة.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.1 % إلى 1276.50 دولار للأوقية.

واستقر الدولار أمام سلة من العملات اليوم الجمعة، مع تحول التركيز إلى تقرير الوظائف الأمريكية، كما لم يتفاجأ المستثمرون بترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي جيروم باول ليكون الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وكان الدولار نزل أمس الخميس بعدما أصدر الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي اقتراحات لإصلاح قانون الضرائب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 17.09 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 921.74 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.1 % إلى 997 دولاراً للأوقية.