الأردن: لا فتح للسفارة الإسرائيلية قبل محاكمة قاتل الأردنيين

أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أن إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان مرتبط بانصياع إسرائيل للقانون الدولي.

وقال، في تصريحات صحفية أمس الخميس، إن موقفنا في موضوع السفارة ثابت كما هو، فنحن انصعنا للقانون الدولي، ونتوقع من إسرائيل إن تنصاع للقانون الدولي، وتقديم القاتل للمحاكمة، مضيفاً أن هذه مطالبنا، ولن يكون هناك عودة للسفير وفتح السفارة قبل تنفيذ هذا الأمر.

وفي يوليو الماضي قام حارس السفارة الإسرائيلية في عمان بقتل مواطنين أردنيين، فيما تم السماح بعد استجوابه والطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة الأردن برفقة السفيرة عينات شلاين بعد استجوابه، ومنذ ذاك الحين ترفض المملكة عودة السفيرة لعمان.

وأعلن الأردن بعد الحادثة رفضه، لعودة طاقم السفارة إلى عمان، قبل الحصول على ضمانات مطلقة وكاملة بتقديم القاتل للمحاكمة، وتعاون إسرائيل بهذا المجال.

من جهة أخرى، قالت القناة الاسرائيلية الثانية، إن العلاقات بين الأردن وإسرائيل عادت للتوتر، بسبب رفض الأردن السماح لإسرائيل بأخذ شهادات من شهود العيان على الحادث وإصرارها على محاكمة القاتل، بالإضافة إلى مطالبتها بتغيير السفيرة شلاين.