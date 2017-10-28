 دراسة: البطاطا المقلية أخطر من “البرجر” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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دراسة: البطاطا المقلية أخطر من “البرجر”

المناطق - وكالات

حين يتناول الناس طعاماً غير صحي مثل “البرغر” يعتقدون في الغالب أن الضرر الأكبر يتمثل في شطيرة اللحم، لكنهم لا يدركون أن البطاطس المقلية أكثر إلحاقاً للأذى بالجسم.

وفي تقرير نقله موقع سكاي نيوز في أبوظبي أمس تقول خبيرة التغذية، إيميلي فييلد، إن التهام قطعتين من البرغر أفضل صحياً من التهام قطعة مع صنف جانبي من البطاطس المقلية.

وتضيف فييلد أن على الناس أن ينتبهوا دائماً إلى ما تحتويه الأطعمة التي يأكلونها من دهون وكاربوهيدرات وبروتينات. وتعمل الكاربوهيدرات على إمداد الجسم بالطاقة.

وبحسب دراسة منشورة في «جورنال نيوترشن ميزابوليزم»، فإن «البرغر» الواحد المكون من قطعتي خبز وشطيرة لحم بدون جبن ولا صلصة، تصل سعراته الحرارية إلى 400.

وتحتوي حصة البطاطس المقلية على عدد مشابه تقريباً للسعرات الحرارية، كما أنها غنية جداً بالدهون والكاربوهيدرات.

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