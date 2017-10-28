 اقتحام آخر معاقل تنظيم داعش في العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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اقتحام آخر معاقل تنظيم داعش في العراق

اقتحام آخر معاقل تنظيم داعش في العراق
المناطق - وكالات

ذكر مصدر عسكري عراقي، اليوم، أن الجيش اقتحم مدينة القائم الحدودية مع سوريا، والتي تعد آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في العراق.

وقال قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء الركن نومان عبد الزوبعي لوكالة “فرانس برس” إن “قطعات الفرقة السابعة وعمليات الجزيرة وجهاز مكافحة الإرهاب بدأت باقتحام مركز مدينة القائم”.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن قواتها “بدأت باقتحام مناطق سعدة والكرابلة وحصيبة ضمن منطقة القائم”.

وكانت القوات العراقية استعادت في الأيام الماضية 20 قرية من قبضة داعش في محيحط القائم التي تقع في محافظة الأنبار غربي البلاد.

 

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