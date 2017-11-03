 واتساب “ينهار” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

واتساب “ينهار” بن لادن.. سعي لإسقاط السعودية ودول الخليج ما عدا قطر حليفه ومنبره الإعلامي اقتحام آخر معاقل تنظيم داعش في العراق دراسة: البطاطا المقلية أخطر من “البرجر” أسعار الذهب في نطاق ضيق مع استقرار الدولار الأردن: لا فتح للسفارة الإسرائيلية قبل محاكمة قاتل الأردنيين ‫لاعب القصيم البرية يستعد لمنافسات الأوروبية للكاراتيه رسمياً: فتح منفذ عرعر مع العراق خلال أيام وزير الطاقة الأمريكي: الوقود الأحفوري سيحد من التحرش الجنسي بأفريقيا! مؤسسة النقد السعودي: أكثر من 54 مليار ريال حجم الأصول التمويلية المدارة الكشف عن تفاصيل مثيرة في قضية “المعلمات الوهميات” ! “التعليم” تؤكد وقف العمل بالعقود المؤقتة.. وتوضح موقف التأمينات !

واتساب “ينهار”

واتساب “ينهار”
المناطق - وكالات

اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق واتساب للتراسل الفوري من “انهيار” كامل للتطبيق أوقفه عن العمل لمدة ساعة، صباح اليوم، قبل أن يعود للعمل بشكل طبيعي.

وعجز التطبيق خلال فترة التوقف عن إرسال الرسائل إلى الآخرين أو استقبالها، رغم تجربة أكثر من شبكة اتصال.

واشتكى الآلاف عبر موقع تويتر من توقف التطبيق عن العمل، وأصبح وسم whatsappdown# رفم واحد على مستوى العالم.

ولم يصدر عن الشركة المطورة للتطبيق أي تعليق عند الانقطاع أو عند عودة التطبيق إلى العمل. ويعد تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك أكثر تطبيقات التراسل الفوري انتشارا على مستوى العالم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>