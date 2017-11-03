 المجلس الاستشاري لتقنية املج يناقش فرص التدريب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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المجلس الاستشاري لتقنية املج يناقش فرص التدريب

المجلس الاستشاري لتقنية املج يناقش فرص التدريب
المناطق - أملج - فايز السميري

عقد المجلس الاستشاري لكلية التقنية العالمية في محافظة املج جلسته برئاسة عميد الكلية ريتشارد غوس وبحضور الأعضاء من ممثلي الإدارات الحكومية والشركات ورجال الأعمال المهتمين بشأن التدريب.
وناقش الاجتماع توفير اكبر عدد من فرص التدريب الميداني في مجال التخصصات الحالية وتهيئة الخريجين لمتطلبات سوق العمل والاستفادة من الفرص الوظيفية التي يوفرها مشروع البحر الأحمر ، وعقد شراكة تعاون مع الجهات التي تتيح فرص تدريب لاستيعاب إعداد الطلبة في السنة الثانية والثالثة وعدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله بما يصب في مصلحة الطلبة وتطوير تعليمهم.
كما أوضح ريتشارد غوس ان الكلية التقنية العالمية باملج تعد من الكليات الأوائل على مستوى المملكة من حيث جودة التعليم والتدريب وشهدت هذا العام تغييرات للأفضل لمسها الطلبة وستنعكس على تحصيلهم من العلم والتدريب ليكونوا مطلب لأصحاب العمل.

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