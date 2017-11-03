 المساحة الجيلوجية : هزات عسير سببها التقاء 3 صدوع موازية للبحر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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المساحة الجيلوجية : هزات عسير سببها التقاء 3 صدوع موازية للبحر

المساحة الجيلوجية : هزات عسير سببها التقاء 3 صدوع موازية للبحر
المناطق - متابعات

كشف مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور هاني زهران، أنه وبالرجوع إلى الخرائط الجوية المغناطيسية، فقد اتضح أن الهزة الأرضية التي ضربت صباح اليوم شمال غرب مدينة النماص سببها التقاء 3 صدوع موازية للبحر.

وأوضح زهران وفقا لصحيفة الجزيرة أن هذه الصدوع تأخذ اتجاه شمال شمال غرب – جنوب جنوب شرق (الصدوع الموازية للبحر الأحمر)، وشمال شرق – جنوب غرب (صدوع ذو إزاحة جانبية)، وشمال جنوب .

وأشار إلى أن الشعور بالهزة قد أمتد إلى مدينة النماص وبيشة والقرى المجاورة (حلباء وال جميل والغرة والمدانة وخشرم وال قحطان والفرعة وال عمر).

وقال إن الهزة الأرضية قد تلاها عدد 6 هزات ارتدادية تتراوح قوتها بين 1.1 إلى 1.7 درجة على مقياس ريختر.وكانت محطات الرصد الزلزالي التابعة للشبكة الوطنية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية قد سجلت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في تمام الساعة 4:06:52 بالتوقيت المحلي وذلك صباح يوم الجمعة 14/2/1439 هـ الموافق 3/11/2017 م، وتقع هذه الهزات على بعد 16 كم شمال غرب مدينة النماص .

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