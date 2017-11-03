فرق طبية للتطعيم ضد”الانفلونزا الموسمية” في جوامع المنطقة الشرقية

أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية حملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية من خلال الفرق الطبية في جوامع المنطقة الشرقية خلال صلاة اليوم الجمعة.

وفي مدينة الدمام تركزت الحملة في جامع الفرقان ، وجامع الوابل ، وجامع الملك فهد بالدمام ، والمسجد الملاصق للمبنى القديم لمستشفى الأمل والصحة النفسية . ايضاً تركزت الحملة بمحافظة الخفجي بجامع الملك عبدالعزيز والنعيرية بمسجد حي الربيع وبجامع محافظة العديد وبمحافظة رأس تنورة تركزت الحملة بجامع الصحابة.

وبينت صحة الشرقية أن الهدف من إقامة الحملة في المساجد هو إستمرارا” لحملة التوعية والتأكيد على أهمية التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسميه والوصول للمستهدفين من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنه في تلك الأماكن لوقايتهم من تلك الأمراض . فيما حثت جميع الفئات المستهدفه على المبادرة بالتطعيم الذي يعد واقياً بإذن الله من مضاعفات الانفلونزا الموسمية حيث ان اللقاح آمن.