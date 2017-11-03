فيد وقفار تستحوذان على محاور فعاليات اليوم الثاني من برامج وفعاليات جامعة حائل في الملتقى الأول لآثار المملكة

استحوذت اثار قريتي فيد الاثرية وقفار على محاور فعاليات اليوم الثاني من برامج وفعاليات جامعة حائل التي ينظمها قسم السياحة والاثار في كلية الاداب والفنون بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في حائل ، والذي يقام على هامش الملتقى الأول لآثار المملكة العربية السعودية الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الأسبوع المقبل في الرياض. وتناول الدكتور سلامة أحمد فياض في ورقته العلمية التي تناول فيها “دور جامعة حائل في أبراز التراث الحضاري لمدينة فيد الأثرية” الجهود التي بذلتها الجامعة في مجال التنقيبات الاثرية في مدينة فيد الاثرية لابراز واكتشاف التراث الحضاري الذي تزخر به المدينة.

في حين قدم الدكتور عبدالعزيز محمود لعرج قراءة اثرية وتراثية عن” قرية قفار بحائل في ورقة العمل الثانية في ثاني ايام فعاليات جامعة حائل.

وتفاعل حضور برنامج اليوم الثاني العلمي لفعاليات جامعة حائل والذي يقام على هامش الملتقى الأول لآثار المملكة العربية السعودية الذي تنظمه الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني من خلال طرح عدد من المداخلات والآراء حول الاثار والتراث الموجودة في مدينة فيد الاثرية وقرية قفار.