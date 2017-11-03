 كوريا الشمالية: زيارة ترامب لسيؤول “خطوة للغزو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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كوريا الشمالية: زيارة ترامب لسيؤول “خطوة للغزو”

كوريا الشمالية: زيارة ترامب لسيؤول “خطوة للغزو”
المناطق - وكالات

نددت وسيلة إعلامية كورية شمالية بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، واصفة ترامب بأنه يحاول تعزيز السيطرة على كوريا الجنوبية، وأن زيارته إلى الجنوب تعتبر خطوة للغزو وإشعال فتيل الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت صحيفة “تونغ إيل سينبو” الأسبوعية لدعاية كوريا الشمالية، تحت عنوان “كوريا الجنوبية تستقبل مهووس حرب في زيارة دولة”، إن كوريا الجنوبية تتملق لاستضافة ترامب مهووس الحرب الذي يستحق الاستقبال بضربة عصا، وذلك وسط جدل حول مدة إقامة ترامب لمدة يومين فقط مقارنة مع إقامته في اليابان 3 أيام، مؤكدة على أن هذه التصرفات تمثل عاراً وإهانة للأمة، بالإشارة إلى من يقول إن قصر مدة إقامة ترامب في سيؤول تعكس هشاشة التماسك بين البلدين، وققاً لما نشرته وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).

ونشرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية مقالات بشأن إدانة زيارة الرئيس ترامب إلى سيؤول، غير أنها تركز تنديدها على كوريا الجنوبية بدلاً من الولايات المتحدة.

وسبق أن صحيفة رودونغ سينمون الناطقة باسم حزب العمال الحاكم الكوري الشمالي ذكرت في يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الجنوب ينتظر الرئيس ترامب، غير أن ترامب يجلب سوء الطالع والكوارث فقط.

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