 ألوف يحتجون في برشلونة على سجن زعماء كتالونيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ألوف يحتجون في برشلونة على سجن زعماء كتالونيين

ألوف يحتجون في برشلونة على سجن زعماء كتالونيين
المناطق - رويترز

احتشد ألوف المتظاهرين خارج البرلمان الكتالوني في برشلونة أمس الخميس، بعد أن أصدرت قاضية إسبانية أمراً باحتجاز 9 من زعماء كتالونيا الانفصاليين انتظاراً لمحاكمتهم.

كان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، قد عزل يوم الجمعة الماضي، زعيم إقليم كتالونيا كارلوس بودغمون وحكومته بعد ساعات من إعلان برلمان كتالونيا الاستقلال في تصويت قاطعته المعارضة وقضت المحاكم الإسبانية ببطلانه.

وسافر بودغمون بعد ذلك إلى بلجيكا مع 4 من مساعديه متجاهلاً أمراً بالمثول أمام المحكمة العليا للرد على الاتهامات المنسوبة إليه بالتمرد وإثارة الفتنة وإساءة استخدام المال العام فيما يتصل بالسعي لانفصال الإقليم.

ويجعل قرار احتجاز زعماء الإقليم المؤيدين للانفصال وسفر بودغمون إلى بلجيكا من الصعب على الشخصيات القيادية في الحركة الانفصالية الكتالونية المشاركة في انتخابات مبكرة دعت إليها حكومة مدريد يوم 21 ديسمبر (كانون الأول).

وقال بودغمون يوم الثلاثاء، إنه سيعود إلى إسبانيا إذا حصل على ضمانات لم يحددها من الحكومة الإسبانية. ويبدو أن سفره أفقد قضيته قدراً من التأييد في الداخل.

وفي مدريد استدعت محكمان منفصلتان 20 من الزعماء الانفصاليين للإدلاء بشهاداتهم حول دورهم في إجراء استفتاء حول الانفصال وإعلان الاستقلال في وقت لاحق عن إسبانيا. ومع وجود بودغمون و4 آخرين في بلجيكا لم يحضر سوى 15 ممن تم استدعاؤهم.

ورفض كل أعضاء حكومة كتالونيا المعزولة باستثناء واحد فقط الإجابة على أسئلة الادعاء العام وقاضية المحكمة العليا التي فتحت تحقيقاً قد يستمر سنوات قبل أي محاكمة.

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