قرار يلزم مراكز التدريب بإيقاف دورات تحليل خط اليد والرسومات 

أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعليماتها لكافة المنشآت التدريبة في القطاع الاهلي بإيقاف الدورات التدربية المتعلقة بتحليل خط اليد والرسومات الجرافولوجي والجرافوثيربي

وأية دورة ندخل تحت مسمى تحليل أنماط الشخصية بواسطة خط اليد والرسومات

وبينت المؤسسة أن هذا القرار يأتي تنفيذا الما ورد لها من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي المرخص بقرار من مجلس الوزراء باعتباره المرجع الوطني لكل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي والمتضمن رصد بعض الدورات التدريبية التي تتضمن ممارسة من ممارسات الطلب البديل والتكميلي غير المرخصة وذات ادعاءات طبية تحت مسمى تحليل أنماط الشخصية بواسطة خط اليد والرسومات الجرافولوجي والجرافوثيربي

ودعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كافة مراكز التدريب الأهلية التي صدرت لهم موافقة من المؤسسة لتنفيذ هذا النوع من الدورات ، بتقديم طلب اعتماد دورة تطويرية بديلة عنها بلا مقابل مالي