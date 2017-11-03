 قرار يلزم مراكز التدريب بإيقاف دورات تحليل خط اليد والرسومات  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قرار يلزم مراكز التدريب بإيقاف دورات تحليل خط اليد والرسومات  ألوف يحتجون في برشلونة على سجن زعماء كتالونيين كوريا الشمالية: زيارة ترامب لسيؤول “خطوة للغزو” فيد وقفار تستحوذان على محاور فعاليات اليوم الثاني من برامج وفعاليات جامعة حائل في الملتقى الأول لآثار المملكة فرق طبية للتطعيم ضد”الانفلونزا الموسمية” في جوامع المنطقة الشرقية المساحة الجيلوجية : هزات عسير سببها التقاء 3 صدوع موازية للبحر الشيخ البدير في خطبة الجمعة : الإسلام يأمر بالوفاء بالعهود والصدق في المعاملة وينهى عن الغدر والخيانة والعدوان 470 مسجدًا تاريخيًا في عسير تحتفظ بطرازها المعماري القديم المجلس الاستشاري لتقنية املج يناقش فرص التدريب ساحة المتحف الوطني وحي البجيري تحتضنان الفعاليات المصاحبة لملتقى آثار المملكة العربية السعودية الأول الناصري والسبيعي حققا الذهب والمرواني نال الفضية والمرزوق البرونزية.. اخضر القوى يتصدر منافسات عربية القوى ب 4 ميداليات مركز الحرب الفكرية يصدر كتاباً بعنوان ” نقض استدلالات أهل الغلو والتطرف بنصوص السنة والسيرة النبوية “

قرار يلزم مراكز التدريب بإيقاف دورات تحليل خط اليد والرسومات 

قرار يلزم مراكز التدريب بإيقاف دورات تحليل خط اليد والرسومات 
المناطق - الرياض - وليد الحمود

أصدرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعليماتها لكافة المنشآت التدريبة في القطاع الاهلي بإيقاف الدورات التدربية المتعلقة بتحليل خط اليد والرسومات الجرافولوجي والجرافوثيربي
وأية دورة ندخل تحت مسمى تحليل أنماط الشخصية بواسطة خط اليد والرسومات
وبينت المؤسسة أن هذا القرار يأتي تنفيذا الما ورد لها من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي المرخص بقرار من مجلس الوزراء باعتباره المرجع الوطني لكل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي والمتضمن رصد بعض الدورات التدريبية التي تتضمن ممارسة من ممارسات الطلب البديل والتكميلي غير المرخصة وذات ادعاءات طبية تحت مسمى تحليل أنماط الشخصية بواسطة خط اليد والرسومات الجرافولوجي والجرافوثيربي
ودعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كافة مراكز التدريب الأهلية التي صدرت لهم موافقة من المؤسسة لتنفيذ هذا النوع من الدورات ، بتقديم طلب اعتماد دورة تطويرية بديلة عنها بلا مقابل مالي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>