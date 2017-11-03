افتتاح معمل الصوتيات بكلية أملج

افتتح قسم اللغات والترجمة بالكلية الجامعية بأملج شطر الطالبات معمل صوتيات اللغة الإنجليزية بمبنى المعامل، للتحدث وممارسة القراءة، ودمج مهاراتها مع المفردات، و تنمية مهارات التواصل، خصوصاً مهارات التحدث الاستماع.

وأوضحت وكيلة الكلية الدكتورة نجوى مفوز أن معمل الصوتيات سيفيد في “تعلم اللغة الانجليزية محادثة، محادثات بالانجليزية”نطق اللغة الإنجليزية لأن هجاء الكلمة تعليم “اللغة الإنجليزية لا يخبرنا دائمًا كيف سيكون نطقها، في حين أن كتابتها باستخدام رموز معينة في هذه المعامل سيسهم بوضوح كيفية تُنطق الكلمة، وهذا هو السبب الذي يجعل قواميس كثيرة جدًا تضم تدوين صوتيات بجانب الكلمات، مضيفة أن معامل اللغة الإنجليزية مفيدة في ممارسة النطق لأنها تُمكنك من تخيل الأصوات، كل صوت على حده، و الأصوات تمثل مشكلة بالنسبة لك في تعلم اللغة الإنجليزية، والتدرَّب الدقيق على تلك الأصوات. لذلك، يشجع كثير من مدرسي اللغة طلابهم على تعلُّم الرموز كي يستطيعوا ملاحظة ما سيكون عليه نطق الكلمات الجديدة ليتمكنوا من تذكرها بعد الفصل.