ترامب يغادر واشنطن مستهلاً جولة آسيوية طويلة

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، واشنطن متوجهاً إلى آسيا في أول جولة منذ انتخابه قبل سنة في أجواء يسودها التوتر مع كوريا الشمالية.

وأقلعت الطائرة الرئاسية من قاعدة أندروز العسكرية في مريلاند قبيل التاسعة والنصف صباحاً (13:30 توقيت غرينيتش). ويستهل ترامب جولته في هاواي ويزور خلالها 5 بلدان هي اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفيليبين.

وسيحضر ترامب قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في دانانغ في فيتنام ويقوم بزيارة دولة لهانوي وينهي جولته بحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في مانيلا.

كانت آخر مرة زار فيها رئيس أمريكي آسيا لفترة طويلة في أواخر عام 1991 وأوائل 1992 عندما أصيب الرئيس جورج بوش الأب بحالة إعياء خلال عشاء رسمي في اليابان.