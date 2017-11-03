مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في مأرب

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب مشروع توزيع المساعدات الغذائية .

وتستهدف المساعدات عددًا من المديريات في جنوب مأرب وشمال البيضاء، وتعد مرحلة أولى في إطار مشروع توزيع 49,000 ألف سلة غذائية المخصصة لمحافظات مأرب صنعاء و حضرموت و البيضاء و الجوف، بالإضافة إلى توزيع 35000 كيس دقيق على مراكز الاحتياج في محافظات حضرموت و الجوف و مأرب.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للمشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لأبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها .