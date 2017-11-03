 عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها لـ 3977 لاجئًا سوريًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها لـ 3977 لاجئًا سوريًا

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها لـ 3977 لاجئًا سوريًا
واس - عمّان

تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن تقديم خدماتها الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة والتنوع، حيث بلغ إجمالي متلقي العلاج والمراجعين خلال الأسبوع 251 من شهر اكتوبر 2017م، 3977 مستفيدا ، ضمن برامج الرعاية الصحية الشاملة التي يقدمها المركز للأشقاء السوريين.
وتراوحت الحالات التي تم استقبالها بالعيادات بين تخصصات الأنف والأذن والحنجرة ، والأمراض الباطنية ، والجلدية والحساسية , والعظام , والجراحة العامة ، وحالات المسالك ، والعيون , والأسنان, وعيادة القلب والعيادة النسوية ، وعيادات الأطفال والتغذية والرضاعة الطبيعية مع تقديم اللقحات اللازمة وعبوات الحليب الصحي للأطفال والتحاليل المخبرية والأشعة .
يذكر أن العيادات تقدم الأدوية الطبية لروادها بالمجان وهي في تطور دائم نتيجة الاهتمام والمتابعة من قبل المركز .

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