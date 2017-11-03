روسيا تنفذ ضربات صاروخية وغارات على داعش شرق سوريا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن وزارة الدفاع اليوم الجمعة، أن روسيا نفذت 18 غارة جوية و9 ضربات بصواريخ كروز من غواصات في الأيام الثلاثة الماضية استهدفت تنظيم داعش في شرق سوريا.

وقالت الوزارة إن الضربات ساعدت في دعم هجمات القوات السورية.

من جهة أخرى، استعادت قوات النظام السوري اليوم الجمعة، مدينة دير الزور بشرق البلاد من داعش. كما تعهد النظام السوري بمواصلة “الحرب على ما تبقى من فلول التنظيم الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية” حتى يعود الاستقرار إلى جميع الأراضي السورية.