 روسيا تنفذ ضربات صاروخية وغارات على داعش شرق سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 14 صفر 1439 هجريا, الموافق 3 نوفمبر 2017 ميلاديا

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روسيا تنفذ ضربات صاروخية وغارات على داعش شرق سوريا

روسيا تنفذ ضربات صاروخية وغارات على داعش شرق سوريا
المناطق - وكالات

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن وزارة الدفاع اليوم الجمعة، أن روسيا نفذت 18 غارة جوية و9 ضربات بصواريخ كروز من غواصات في الأيام الثلاثة الماضية استهدفت تنظيم داعش في شرق سوريا.

وقالت الوزارة إن الضربات ساعدت في دعم هجمات القوات السورية.

من جهة أخرى، استعادت قوات النظام السوري اليوم الجمعة، مدينة دير الزور بشرق البلاد من داعش. كما تعهد النظام السوري بمواصلة “الحرب على ما تبقى من فلول التنظيم الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية” حتى يعود الاستقرار إلى جميع الأراضي السورية.

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