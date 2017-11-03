معرض يحاكي اثار الباحة بكلية التربية الفنية للطالبات 

ينظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة يوم الاثنين القادم معرض للفنون التشكيلية بالتعاون مع جامعة الباحه والمقام بكلية التربية للبنات ببني سار وذلك بمناسبة انطلاق الملتقى الأول للآثار في المملكة العربية السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – الأسبوع القادم في مدينة الرياض .

ويشارك في المعرض طالبات كلية التربية الفنية ويحتوي على معرض للفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي ويحويان لوحات وصور تلامس آثار منطقة الباحة